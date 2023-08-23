ВСУ за ночь выпустили три десятка натовских снарядов по Донецку

Под вражеский огонь попали три района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Прошедшей ночью украинские войска обстреляли столицу ДНР из тяжелых орудий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по данным СЦКК ДНР за период с 21:00 22 августа до 9:00 23 августа территория Донецка десять раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.

- В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 29 снарядов калибром 155 мм, - заявил градоначальник.

Напомним, прошлым днем Донецк и его пригороды 38 раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Под огонь попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы, а также поселки Александровка и Старомихайловка, в направлении которых украинские войска выпустили 114 снарядов калибром 155 мм, из которых 14 - кассетного типа. В результате обстрелов в Донецке были повреждены жилые дома, здание лицея и школа-интернат.

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