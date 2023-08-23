При обстреле Донецка пострадали здание лицея и школа-интернат

Украинские снаряды повредили общеобразовательные учреждения в Донецке. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

Украинские войска 22 августа обстреляли несколько районов Донецка из тяжелых орудий, в результате чего был поврежден ряд гражданских объектов и жилые дома. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в этот день по данным СЦКК ДНР Донецк и его пригороды 38 раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Под огонь попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы, а также поселки Александровка и Старомихайловка, в направлении которых украинские войска выпустили 114 снарядов калибром 155 мм, из которых 14 - кассетного типа.

- В Кировском районе по улице Алексинской пострадали здание лицея и частное домовладение. В Петровском районе повреждения получили здание школы-интерната № 3 по улице Красногоровской и частный дом по улице Косминского, - проинформировал мэр.

Напомним, днем ранее украинские войска выпустили свыше 80 снарядов по Донецку. Обстрелами ВСУ в городе был поврежден детский сад.

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