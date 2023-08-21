Украинские боевики за день выпустили свыше 80 снарядов по Донецку

Донецк в очередном раз оказался под кассетным огнем ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в период с 09:00 по 21:00 21 августа 26 раз открыли огонь по Донецку, выпустив 81 боеприпас. В результате обстрела ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили 81 снаряд калибром 155 мм, из них 12 кассетного типа. В Петровском районе при подрыве на кассетном боеприпасе получили ранения женщины 1960 и 1966 года рождения, в Киевском – мужчина 1986 года рождения, — заявил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что обстрелом ВСУ было повреждено здание детского сада №175 в Петровском районе Донецка.

Ранее врио Главы ДНР заявил, что украинские боевики продолжают обстреливать ДНР кассетными боеприпасами. Денис Пушилин призвал к осторожности — такие ВОП несут угрозу отложенного действия, их находят в парках и зеленых насаждениях.

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