В результате обстрела ВСУ в центре Донецка произошло прямое попадание в многоэтажный дом

В центре Донецка произошло прямое попадание в многоэтажный дом (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные кварталы центра Донецка. В результате обстрела украинских боевиков произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
- Не прекращаются обстрелы центра Донецка. Украинские нелюди бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах. По предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками, - написал в телеграм-канале мэр города.
Напомним, ранее в центре Донецка раздалось еще два взрыва. По словам очевидцев, удары украинских снарядов пришлись на пересечение улиц Щорса и Розы Люксембург. Люди сообщают о большом количестве осколков от прилетов.
Кроме того, в результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка повреждено остекление здания школы №13.
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