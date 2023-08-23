В результате обстрела ВСУ в центре Донецка произошло прямое попадание в многоэтажный дом

В центре Донецка произошло прямое попадание в многоэтажный дом (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные кварталы центра Донецка. В результате обстрела украинских боевиков произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- Не прекращаются обстрелы центра Донецка. Украинские нелюди бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах. По предварительным данным, произошло прямое попадание в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург, пострадали стоящие рядом автомобили. Дороги усыпаны осколками, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, ранее в центре Донецка раздалось еще два взрыва. По словам очевидцев, удары украинских снарядов пришлись на пересечение улиц Щорса и Розы Люксембург. Люди сообщают о большом количестве осколков от прилетов.

Кроме того, в результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка повреждено остекление здания школы №13.

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