В центре Донецка гремят взрывы, очевидцы сообщают о прилетах снарядов на пересечении улиц Щорса и Розы Люксембург

Украинские войска продолжают бить по центру Донецка. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

В центре Донецка раздалось еще два взрыва - столица ДНР находится под массированным обстрелом ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам очевидцев, удары украинских снарядов пришлись на пересечение улиц Щорса и Розы Люксембург. Люди сообщают о большом количестве осколков от прилетов.

Напомним, ранее глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. По его словам, в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы говорят про осколки возле магазина «Изумруд».

Сообщается также, что в результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка повреждено остекление здания школы № 13.

Днем ранее вооруженные формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка из тяжелых орудий, в результате чего был поврежден ряд гражданских объектов и жилые дома.

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