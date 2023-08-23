В результате обстрела ВСУ в центре Донецка повреждено остекление школы

В центре Донецка повреждено остекление школы (архивное фото)
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины при обстреле центра города Донецка повредили остекление здания школы № 13 в Ворошиловском районе. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление здания школы № 13, - написал в телеграм-канале мэр города
Напомним, ранее мэр Донецка сообщил о массированном обстреле центра города со стороны украинских боевиков. Военные эксперты из СЦКК ДНР сообщают, что примерно с 09:35 по 10:00 из района населенного пункта Яснобродовка вооруженные формирования Украины выпустили по центру Донецка восемь снарядов из натовской артиллерии.
Кроме того, вооруженные формирования Украины 22 августа обстреляли несколько районов Донецка из тяжелых орудий, в результате чего был поврежден ряд гражданских объектов и жилые дома.
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