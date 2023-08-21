ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов из артиллерии за час

ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 27 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно за час выпусти по Горловке и Донецку 27 снарядов из артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:50 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК, примерно с 15:05 по 15:40 украинские боевики обстреливали Никитовский район Горловки. За это время противник выпустил 24 снаряда из артиллерии калибром 152 мм из района населенных пунктов Дзержинск и Щербиновка.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Никитовскому району Горловки десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Киевском районе Донецка был ранен мужчина.

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