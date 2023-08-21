В Ясиноватой строительство двух отделений МФЦ готово на 90%

В Ясиноватой строительство двух МФЦ закончат к концу августа 2023 года. Фото:t.me/shevchenko_yas

В Ясиноватой строительство двух многофункциональных центров готово на 90%. Также на следующей недели начнут монтаж оборудования. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе мэрии.

- Практически готово. На следующей неделе начнут монтаж оборудования — компьютеров, табло, электричества. Все — как и планировали. К концу августа город сдаст помещения, - отметили в администрации.

Также глава города Дмитрий Шевченко проверил ход выполнения ремонтных работ в помещении МФЦ. По его словам, строительные работы практически выполнены, остались небольшие штрихи. Ведутся работы по монтажу мебели.

Напомним, что строительство двух МФЦ началось в июне 2023 года. Для удобства жителей офисы откроются в разных частях города — на улицах Орджоникидзе и Ленинградской. Открытие многофункциональных центров даст возможность жителям получать необходимые государственные услуги в городе, а не ездить в другие населенные пункты.

Кроме того, специалисты из Хабаровского края заканчивают ремонт многофункционального центра в Дебальцево. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы здания.

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