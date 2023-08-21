Смоленская область завершила капремонт МФЦ в Мангуше ДНР

Смоленская область завершила капитальный ремонт МФЦ в Мангуше. Фото: МФЦ ДНР

Специалисты из Смоленской области завершили капитальный ремонт многофункционального центра в Мангуше. Строители заменили старую систему отопления, провели полный внутренний ремонт. Об этом сообщает государственное бюджетное учреждение МФЦ ДНР.

- Здесь заменили старую систему отопления, провели полный внутренний ремонт, установили кондиционеры. Последними работами на объекте стали ремонт входной группы и монтаж нового потолка, - отмечают в МФЦ ДНР.

Там добавили, что теперь жители города Мангуша смогут получать социально-значимые услуги в современном и удобном офисе.

Напомним, что специалисты из Хабаровского края заканчивают ремонт многофункционального центра в Дебальцево. Сейчас регион-шеф проводит отделочные работы здания.

Кроме того, Московская область приступила к капитальному ремонту зданий многофункциональных центров в поселке Тельманово и Новоазовске. На объектах поставят новую мебель и оборудование.

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