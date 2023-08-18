Петербургский политех направил гумпомощь в университет Мариуполя

Петербургский политех направил гуманитарную помощь в университет Мариуполя. Фото: ДАН

Политехнический университет Санкт-Петербурга отправил гуманитарную помощь коллегам и студентам в Приазовский государственный технический университет. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Очередная партия гуманитарного груза вчера отправилась из Политехнического университета Санкт-Петербурга коллегам и студентам в Приазовский государственный технический университет. В коробках — продукты питания, средства личной гигиены, учебная литература, игрушки и теплые вещи, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что для российских военнослужащих, которые защищают Мариуполь от противника предали более 50 маскировочных сетей.

Напомним, что специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к устройству новой современной системы вентиляции с обеззараживанием воздуха в Мариупольской больнице интенсивного лечения.

Кроме того, Новосибирские строители отремонтировали четырехэтажный дом на бульваре Меотиды в Мариуполе. Регион-шеф восстановил несущие конструкции и перекрытия, крышу, окна и двери, а также все инженерные системы.

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