Новосибирские строители отремонтировали очередной многоквартирный дом в Мариуполе. Фото: Администрация города Мариуполя

Новосибирские строители отремонтировали четырехэтажный дом на бульваре Меотиды в Мариуполе. Регион-шеф восстановил несущие конструкции и перекрытия, крышу, окна и двери, а также все инженерные системы. Об этом сообщает администрация города Мариуполя.

- Специалисты восстановили несущие конструкции и перекрытия, крышу, окна и двери, а также все инженерные системы и сети. Отремонтировали места общего пользования и провели пусконаладочные работы. Сейчас регион-шеф готовит документацию, чтобы сдать дом заказчику и передать его на баланс города в соответствии с установленным законом порядком, - отмечают в мэрии.

В администрации города добавили, что Новосибирские строители восстановили уже пять многоквартирных домов. Всего регион-шеф планирует провести ремонтно-восстановительные работы на 12 объектах.

Напомним, что специалисты из Московской области отремонтировали многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Регион-шеф восстановил конструктив дома, а также заменил кровлю и окна.

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