В Приморском районе Мариуполя проработают вопрос присвоения домам разных номеров

Каждому отдельно стоящему на участке дому присвоят свой номер. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе проработают вопрос присвоения разных номеров домам, расположенным в Приморском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что присвоение одинаковых номеров нескольким отдельно стоящим домам на участке - это халатность предыдущей власти, и люди не обязаны из-за нее страдать.

- Совместно с отделом архитектуры проработаем вопрос присвоения домам разных номеров. Тогда жильцы смогут получить компенсацию на приобретение угля, - заявил градоначальник.

Сообщается также, что администрация города обязалась решить проблему несанкционированного вывоза мусора на близлежащие территории при реконструкции ЖД-вокзала подрядчиком. Мэр пообещал, что проведет беседу со строителями, а если результат не последует - то обратится в прокуратуру.

Кроме того, городские власти изучат вопрос со случаями незаконного заселения в дома поселка Гавань. Его обязательно решат в правовом поле.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе начнет работать трассовая комиссия

Специальная комиссия проконтролирует порывы коммуникаций, которые возникают во время ремонтно-восстановительных работ в приморском городе ДНР (подробнее)