В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка пострадала школа

При обстреле Донецка пострадала школа (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формировании Украины в Куйбышевском районе Донецка пострадала школа №46. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов со стороны ВФУ городов Республики. В Куйбышевском районе Донецка пострадала школа №46 по улице Арсенова, - отмечают в ведомстве.

Военные эксперты из СЦКК добавили, что также зафиксировано повреждения многоквартирного жилого дома по улице 60-летия СССР, 20.

Напомним, что в Донецкой шахте имени Скочинского был ранен главный экономист предприятия. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по территории угледобывающего предприятия кассетными боеприпасами.

Кроме того, около 15:25 из района населенного пункта Семеновка украинские боевики выпустили еще четыре кассетных боеприпаса по Червоногвардейскому району Макеевки и Киевскому району Донецка.

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