ВСУ возобновили обстрел Донецка и Макеевки кассетными боеприпасами

Донецк и Макеевка вновь оказались под кассетным огнем ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрелы Донецка и Макеевки с применением кассетных боеприпасов. Боевики открыли огонь по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 12:10 зафиксирован обстрел Кировского района Донецка с позиций ВСУ в Галицыновке. Боевики выпустили по району два кассетных боеприпаса калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В течение следующих 15 мину боевики выпустили два кассетных снаряда по Макеевке и четыре боеприпаса по Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Напомним, что за сутки украинские войска выпустили 205 боеприпасов по ДНР. Погиб один мирный житель, ранения получили два человека в Донецке и Ясиноватой.

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