В результате обстрела ВСУ шахты имени Скочинского в Донецке ранен главный экономист предприятия

В Донецке ранен главный экономист предприятия шахты имени Скочинского Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой шахте имени Скочинского был ранен главный экономист предприятия. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по территории угледобывающего предприятия кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

- Сегодня днем на линии огня снова оказалась Донецкая шахта имени Александра Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». В результате артатаки был ранен главный экономист шахты, ему оказана необходимая помощь, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что обстрел шахты производился кассетными снарядами. На территории предприятия зафиксированы повреждения в районе АБК-1, АБК-2, выбиты стекла, повреждены машины.

Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли Донецк и Макеевку с применением кассетных боеприпасов. Боевики открыли огонь по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки.

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