ВСУ за сутки выпустили 205 боеприпасов по ДНР

Боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 205 различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Донецке, пострадали двое в Донецке и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 4 жилых дома в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, — заявили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на горловском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском — 9 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числес кассетной боевой частью, ударного БпЛА.

Под огнем ВСУ за сутки оказались шесть населенных пунктов Республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка.

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