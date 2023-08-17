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НовостиПолитика17 августа 2023 5:45

ВСУ за сутки выпустили 205 боеприпасов по ДНР

В результате обстрелов ВСУ погиб один человек, ранены двое
Виктория ПОДАРОВА
Боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов (архивное фото)

Боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 205 различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель в Донецке, пострадали двое в Донецке и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 4 жилых дома в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, — заявили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на горловском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском — 9 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числес кассетной боевой частью, ударного БпЛА.

Под огнем ВСУ за сутки оказались шесть населенных пунктов Республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка.

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