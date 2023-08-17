СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку и Макеевке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Семеновка выпустили четыре кассетных боеприпаса по Червоногвардейскому району Макеевки и Киевскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:25 – населенный пункт Семеновка - город Донецк (Киевский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в это же время украинские боевики выпустили два кассетных снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой шахте имени Скочинского был ранен главный экономист предприятия. Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по территории угледобывающего предприятия кассетными боеприпасами.

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