Ленинградская область передала компьютерное оборудование в ТТУ Енакиево

Ленобласть передала компьютерное оборудование в ТТУ Енакиево. Фото: Минтранс ДНР

Ленинградская область передала 15 компьютеров с сетевыми фильтрами и полностью установленным программным обеспечением, которое необходимо для работы предприятия. Об этом сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

- В современных условиях сложно представить себе работу такого сложного объекта, как ТТУ, без оборудованных компьютеризированных рабочих мест, – отметил Присяжнюк.

Напомним, что Ленинградская область завершила работы по устройству железобетонных фундаментов ангара трамвайно-троллейбусного управления в Енакиево. Также на объект завезли основные материалы для возведения ограждающих конструкций. В дальнейшем специалисты регион-шефа начнут установку первых колонн здания ангара.

Кроме того, Ленобласть с начала 2023 года восстановила более 90 тысяч квадратных метров дорог в подшефном Енакиево.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Ленобласти восстановят к 1 сентября детсад, школу и лицей в Енакиево

К началу учебного года в Енакиево шеф-регион восстановит три социальных объекта (подробнее)