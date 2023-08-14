Ленинградская область завершила работы по устройству железобетонных фундаментов ангара ТТУ в Енакиево

Ленинградские специалисты завершили устройство фундаментов ангара ТТУ в Енакиево. Фото: Минстрой ДНР

Ленинградская область завершила работы по устройству железобетонных фундаментов ангара трамвайно-троллейбусного управления в Енакиево. Работа выполняется качественно, оперативно, по всем нормативам. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

- Представители Ленинградской области приступили к капитальному ремонту ТТУ в прошлом месяце. Тем не менее мы уже видим первые результаты. Работа выполняется качественно, оперативно, по всем нормативам, - отметил министр строительства и ЖКХ ДНР.

Николай Циганов добавил, что на объект завезли основные материалы для возведения ограждающих конструкций. Начаты работы по выносу осей и высотных отметок для последующего монтажа металлокаркаса здания. Также в скором времени планируют начать установку первых колонн здания ангара.

Напомним, что специалисты из Ленинградской области с начала этого года восстановили более 90 тысяч квадратных метров дорог в подшефном Енакиево. При выборе дорог, которые требовалось отремонтировать в первую очередь, учитывались интенсивность дорожного движения.

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