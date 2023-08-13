В Енакиево к отопительному сезону подготовили почти 600 жилых домов

В Енакиево к отопительному сезону подготовлено 597 жилых домов всех форм собственности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Енакиево подготовили почти 600 жилых домов и более 50 социальных объектов к отопительному сезону. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе администрации Енакиево.

- По состоянию на 07.08.2023 подготовлено 597 жилых домов всех форм собственности; 17 школ; 17 дошкольных учреждений; восемь лечебных учреждений; шесть учреждений культуры; три учебных заведения ведомственной принадлежности; четыре водопроводных насосных станции; семь канализационных насосных станций; 58 котельных; шесть единиц специализированной техники, - отмечают в мэрии.

Там добавили, что строители из Ленинградской области в городе пробурили 40 скважин, которые обеспечат бесперебойную подачу воды на котельные объекты социальной сферы и объекты жилищного фонда предстоящей зимой.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике к началу августа 2023 года более 14 тысяч объектов жилого фонда подготовлено к осенне-зимнему периоду, что составляет 58,6 % от запланированного объема работ.

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