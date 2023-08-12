Ленинградская область полностью выполнила план по ремонту дорог в городе Енакиево в ДНР

При выборе дорог для ремонта учитывались интенсивность движения, степень разрушения дорожного полотна и социальная значимость трассы. Фото: ТГ/Пушилин

Специалисты из Ленинградской области с начала этого года восстановили более 90 тысяч квадратных метров дорог в подшефном Енакиево. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там уточнили, что таким образом регион-шеф полностью выполнил план по ремонту дорог в закрепленном за ним населенном пункте.

- В 2023 году Ленинградской областью восстановлено 9,6 км/91,44 тыс. м2 дорог общего пользования. По состоянию на 07.08.2023 ремонтные работы улично-дорожной сети выполнены в полном объеме, в рамках доведенных бюджетных ассигнований регионального бюджета, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что при выборе дорог, которые требовалось отремонтировать в первую очередь, учитывались интенсивность дорожного движения, степень разрушения дорожного полотна и социальная значимость трассы.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Ленобласти восстановят к 1 сентября детсад, школу и лицей в Енакиево.

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