В ДНР более 14 тысяч объектов жилого фонда подготовлено к осенне-зимнему периоду

Готовность к отопительному сезону объектов социальной сферы состовляет 45% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике к началу августа 2023 года более 14 тысяч объектов жилого фонда подготовлено к осенне-зимнему периоду, что составляет 58,6 % от запланированного объема работ. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

- Выполнена модернизация более 800 котельных. Также подготовлено более 1200 километров тепловых сетей в двухтрубном измерении. Готовность к отопительному сезону объектов социальной сферы насчитывает 45% - работы проведены на более 1000 объектах, - отметили в ведомстве.

По словам замминистра строительства и ЖКХ ДНР Владимира Дубовки, сейчас к отопительному сезону готово более 8 тысяч километров водопроводных сетей и около 3 тысяч канализационных сетей. Все работы проходят по графику, несмотря на все трудности.

- Средний процент готовности объектов составляет 53%. Подготовка объектов в целом идет по графику. Несмотря на все трудности, специалисты прикладывают все усилия, чтобы выполнить все запланированные работы. Отставания по графику наблюдаются в сфере водоснабжения и водоотведения. Это связано с недостаточным объемом подачи воды, - подчеркнул Дубовка.

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