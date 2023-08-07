В ДНР улучшат качество мобильной связи вдоль трассы, ведущей в Крым

Выйти на связь по пути следования станет проще. Фото: Минтранс ДНР

В ДНР к осени планируют установить дополнительные базовые станции сотовых операторов «Миранда-медиа» и «К-Телеком». Их расположат в Першотравневом районе на юге Республики. Об этом сообщил ДАН глава администрации района Борис Трима.

Он отметил, что это позволит улучшить качество мобильной связи.

- Сейчас уже «Миранда-медиа» заходит, строит здесь вышки и, я думаю, к сентябрю у нас уже должен быть прорыв в плане улучшения качества, по крайней мере, голосовой связи. «К-Телеком» тоже ставят вышки, - рассказал Трима.

Как утверждает чиновник, для «Миранды-медиа» муниципалитет уже согласовал установку более 10 мобильных вышек, для «К-Телеком» - несколько меньше. Основное внимание уделяется обеспечению сигнала вдоль трассы, которая ведет в Крым.

Напомним, проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой Народной Республики, можно в любое время суток. Автомобильное сообщение с Крымом для транзитного транспорта осуществляется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь.

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