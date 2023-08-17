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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:04

В Горняцком районе Макеевки в результате ДТП пострадали четыре человека

Водитель Mitsubishiи и три пассажира Mercedes, в том числе двое подростков пострадали в результате ДТП в Макеевке
Владислав ГУЩИН
Четыре человека травмированы в результате ДТП в Макеевке. Фото: МВД ДНР

Четыре человека травмированы в результате ДТП в Макеевке. Фото: МВД ДНР

В Горняцком районе Макеевки 15 августа в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Водитель иномарки Merсedes Vito на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Mitsubishi Colt, который остановился для выполнения поворота. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- В результате аварии водитель Mitsubishi и три пассажира Mercedes, среди которых были два подростка 15 и 17 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. При оформлении материалов ДТП полицейские установили, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Жовтневом районе Мариуполя 8 августа произошли две аварии, в которых два человека получили травмы и один погиб.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия в Волновахском районе на автодороге Донецк-Мариуполь погиб водитель и женщина-пассажир иномарки Chevrolet Lacetti.

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