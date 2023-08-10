В Жовтневом районе Мариуполя произошли две аварии с пострадавшими

Одно из ДТП в Мариуполе закончилось смертельным исходом. Фото: МВД по ДНР

В Жовтневом районе Мариуполя 8 августа произошли две аварии, в которых два человека получили травмы и один погиб. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там уточнили, что одно ДТП спровоцировал 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, который при повороте не уступил дорогу автомобилю MAN с прицепом. В результате столкновения машин водитель и 37-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ были травмированы. Пострадавших сразу же госпитализировали в больницу, однако женщина от полученных травм вскоре скончалась.

Второе ДТП произошло также при маневрировании.

- 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 при выполнении поворота совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе привлекли к ответственности мать, оставившую своего грудного ребенка на нетрезвого сожителя. Как уточнялось, 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части с младенцем.

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