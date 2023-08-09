«Шел с младенцем по проезжей части»: В Мариуполе привлекли к ответственности мать, оставившую на нетрезвого сожителя своего грудного ребенка

Правоохранители призывают родителей должным образом относиться к воспитанию детей, так как легкомыслие или халатность могут привести к трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Жовтневом районе Мариуполя правоохранители привлекли к ответственности женщину, оставившую своего грудного ребенка на нетрезвого сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

Там уточнили, что сотрудники полиции при патрулировании улиц обратили внимание на 32-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения шел по проезжей части с младенцем. Выяснилось, что его 38-летняя местная сожительница, также будучи нетрезвой, оставила ребенка на мужчину и ушла по своим делам. Когда женщина возвращалась домой, мужчину с ребенком уже остановили полицейские.

- Семейная пара, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранительных органов, была доставлена в отдел полиции для разбирательства, - рассказали в министерстве.

Уточняется, что в отношении матери полицейские составили административный протокол за неисполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Теперь материалы будут направлены в суд.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке задержали преступника, который числится в федеральном розыске

Мужчина скрывался от назначенного судом наказания за хранение и изготовление наркотиков (подробнее)