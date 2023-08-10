В результате ДТП в Волновахском районе погиб водитель и пассажир иномарки

Полицейские установили обстоятельства гибели двух человек в результате ДТП в Волновахском районе. Фото: МВД ДНР

В результате дорожно-транспортного происшествия в Волновахском районе на автодороге Донецк-Мариуполь погиб водитель и женщина-пассажир иномарки Chevrolet Lacetti. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике.

- 10 августа в 11:10 на автодороге Донецк-Мариуполь водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигавшийся со стороны Мариуполя в направлении Донецка, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения на влажной от выпадения осадков дороге, - отмечают в ведомстве.

В МВД добавили, что водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Premium.

Напомним, что в Жовтневом районе Мариуполя произошли две аварии с пострадавшими. Два человека были травмированы и один погиб в результате дорожно-транспортных происшествий в Мариуполе. Одно ДТП спровоцировал 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, который при повороте не уступил дорогу автомобилю MAN с прицепом, а второе произошло также при маневрировании.

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