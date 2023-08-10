В Макеевке разыскали 13-летнего мальчика сбежавшего из дома несколько месяцев назад

В Макеевке полицейские разыскали сбежавшего из дома подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Макеевке сотрудники полиции разыскали 13-летнего мальчика, который сбежал из дома несколько месяцев назад. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

- В дежурную часть управления полиции обратилась женщина с заявлением о том, что ее несовершеннолетний сын несколько месяцев назад ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Столь несвоевременное обращение к правоохранителям мать объяснила тем, что это происходит уже не в первый раз, - отмечают в ведомстве

В МВД ДНР подчеркнули, что для установления местонахождения пропавшего мальчика полицейские проверили дружеские и родственные связи подростка. Позже правоохранительные органы установили, что ребенок проживал в одной многодетной семье.

- В результате кропотливой работы было установлено, что все это время ребенок проживал в одной многодетной семье. Однако, на момент визита правоохранителей подросток по указанному адресу отсутствовал, - добавили в МВД.

Сбежавшего мальчика из дома несколько месяцев назад нашли на улице Свердлова в Горняцком районе Макеевки. Каких-либо противоправных действий в отношении его совершено не было.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ