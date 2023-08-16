В Донецке из-за обильных дождей на проезжей части дороги провалился асфальт

Обильные дожди привели к просадке грунта и разрушению части асфальтового покрытия на проезжей части дороги в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

В Калининском районе Донецка на проезжей части дороги провалился асфальт. На проблему обратили внимание местные жители, которые обратились с жалобой в администрацию города. Там отреагировали на инцидент. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что коммунальщики уже отремонтировали аварийный участок дороги.

- Работники предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление» устранили провал асфальтового покрытия проезжей части на пересечении улицы Марии Ульяновой и улицы Краснофлотской, - проинформировал мэр.

Тем временем в Ленинском районе Донецка сотрудники предприятия «Вода Донбасса» оперативно устранили порыв на водопроводе Ø=200 мм по проспекту Ленинский. А силами работников коммунальных служб Пролетарского района города была устранена течь, обнаруженная недалеко от парка Горького.

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