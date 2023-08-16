В результате обстрела ВСУ в Ясиноватой ранен мужчина

ВСУ ранили мужчину в Ясиноватой Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Под огнем украинских боевиков оказался город Ясиноватая, где был ранен мужчина. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

- В результате очередного обстрела вооруженных формирований Украины в городе Ясиноватая ранение получил мужчина 1975 года рождения. Берегите себя и своих близких, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, в 13:20 из района населенного пункта Семеновка по Ясиноватскому району украинские боевики выпустили четыре снаряда калибром 155 мм.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов. Противник ввел огонь из района населенного пункта Семеновка.

Кроме того, около 10:55 был зафиксирован обстрел Ясиноватой с беспилотного летательного аппарата. Украинские боевики сбросили на город один боеприпас с БПЛА.

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