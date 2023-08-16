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НовостиПолитика16 августа 2023 10:00

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов

Из района населенного пункта Семеновка по Ясиноватскому району украинские боевики выпустили 11 кассетных снарядов
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов (архивное фото)

ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов. Противник ввел огонь из района населенного пункта Семеновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватский район, выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 12:45 обстрел Ясиноватского района продолжился. Украинские боевики выпустили за три минуты еще восемь кассетных снарядов.

Напомним, что около 10:55 зафиксирован обстрел Ясиноватой с беспилотного летательного аппарата. Украинские боевики сбросили на город один боеприпас с БПЛА.

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