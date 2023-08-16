СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов

ВСУ выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Ясиноватскому району 11 кассетных снарядов. Противник ввел огонь из района населенного пункта Семеновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:40 – населенный пункт Семеновка - населенный пункт Ясиноватский район, выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 12:45 обстрел Ясиноватского района продолжился. Украинские боевики выпустили за три минуты еще восемь кассетных снарядов.

Напомним, что около 10:55 зафиксирован обстрел Ясиноватой с беспилотного летательного аппарата. Украинские боевики сбросили на город один боеприпас с БПЛА.

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