На мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка подорвался мирный житель

Анкетные данные пострадавшего в Кировском районе Донецка уточняются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате подрыва на запрещенной украинской противопехотной мине «Лепесток» подорвался сотрудник предприятия «Горняк-2015». Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе по улице Делегатской получил ранение сотрудник ООО «Горняк-2015». Анкетные данные уточняются, — заявил градоначальник.

Тем временем на мину «Лепесток» в Ворошиловском районе Донецка наехал грузовой автомобиль. Ее обнаружили на улице Федора Зайцева. Ранее неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружили около остановки «Донецк-Сити» в центра Донецка.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за год в Республике на минах «Лепесток» подорвались 126 мирных жителей, в том числе 11 детей. Трое из пострадавших скончались в результате ранения.

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