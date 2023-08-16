ВСУ сбросили на Ясиноватую один боеприпас с беспилотника

Украинские боевики обстреляли Ясиноватую, сбросив один боеприпас с БПЛА (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ясиноватой. На город был сброшен один боеприпас. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:55 зафиксирован обстрел Ясиноватой с беспилотного летательного аппарата. Украинские боевики сбросили на город один боеприпас с БПЛА, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за сутки украинские войска ранили четырех мирных жителей Донецкой Народной Республики. ВСУ выпустили по региону более 150 различных боеприпасов, в том числе кассетного типа. В результате обстрелов повреждены пять жилых домов в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. На донецком направлении ВСУ совершили 30 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петровском районе Донецка обстрелами ВСУ повреждены два многоквартирных дома, ранена женщина

По оперативным линиям СЦКК ДНР за 15 августа поступила дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения (подробнее)