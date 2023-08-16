ВСУ убили мирного жителя в Кировском районе Донецка

В результате обстрела Кировского района Донецка погиб пожилой мужчина (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрелов со стороны украинских боевиков в Донецке погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района в поселке шахты им. Абакумова погиб мужчина 1953 года рождения, — отметил мэр.

Напомним, что в результате подрыва на запрещенной украинской мине «Лепесток» получил ранение мирный житель 1980 года. Мину обнаружили на улице Депутатской.

Ранее на противопехотную мину наехала грузовая машина на улице Федора Зайцева в Ворошиловском районе Донецка.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 150 боеприпасов, в том числе кассетных. В результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя в Горловке и Донецке. Повреждены пять жилых домов.

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