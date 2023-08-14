Сахалинская область восстанавливает спортивный комплекс школьного стадиона в Шахтерске

Сахалинская область продолжает помогать Шахтерску. Фото: Администрация города Шахтерска

Сахалинская область восстанавливает спортивный комплекс школьного стадиона возле школы № 18 в Шахтерске. Сейчас шеф-регион завершает укладку искусственной травы на площадке для игры в мини-футбол. Объект планируют завершить к 25 августа 2023 года. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Сейчас здесь выстроены три объекта: площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также установлены уличные тренажеры для силовых тренировок и воркаута. Сегодня почти завершена укладка искусственной травы на площадке для игры в мини-футбол, - отмечают в мэрии.

Напомним, что Кемеровская область завершают ремонтные работы в Горловской коррекционной школе Горловке. Сейчас специалисты занимаются восстановлением кровли.

Кроме того, специалисты Сахалинской области восстанавливают детский сад «Мир» в Шахтерске. Сейчас регион-шеф устанавливает пожарные лестницы и красят внутренние стены.

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