Около 100 детей из ДНР отдохнут в Новосибирской области

Дети из ДНР отдохнут в Новосибирской области Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Около 100 детей из Донецкой Народной Республики отдохнут в лагере «Зеленая республика». Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

- 98 детей из Донецка, Горловки, Енакиево и Макеевки приехали на отдых в детский оздоровительный лагерь «Зеленая республика» в Новосибирской области. На тематической смене «Город — это я и ты» им предстоит попробовать себя в роли взрослых, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в оздоровительном лагере Новосибирской области для детей из ДНР подготовили множество мероприятий. Скоро начнется предвыборная кампания, все граждане будут выбирать Губернатора и мэра города Юности. Представители каждого дома станут министрами спорта, творчества и чистоты.

- В городе пройдет множество мероприятий. В том числе Губернаторские спортивные игры, День города, Фестиваль домов. Дети отправятся в «Путешествие по истории Сибири» и даже встретят «Новый год». Скучно точно не будет, - подчеркнули в правительстве Новосибирской области.

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