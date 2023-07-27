Дети из прифронтовых районов Донецка проходят реабилитацию в Москве и Московской области

Игра в ростовые шахматы напоминает сказку, она очень хорошо отвлекает от обстрелов. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

Дети из прифронтовых районов Донецка сейчас проходят оздоровление в Красногорском округе Московской области. Курс реабилитации «Донецкая смена», организованный автономной некоммерческой организацией «Школа актуального искусства», поддержали чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин и общероссийское общественное движение «Народный фронт».

Арттерапия незаменима в реабилитации детей из «красных зон». Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

В программе возвращения к нормальной жизни – арт-терапия, шахматы, спорт, игры на свежем воздухе, экскурсии по знаковым местам России и встречи с известными людьми. За первую неделю пребывания на отдыхе детей посетили гроссмейстер Сергей Карякин, актер и музыкант Дмитрий Певцов, певец и композитор Сосо Павлиашвили, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог. Также в программе летнего отдыха рябят из ДНР - творческая встреча со звездами эстрады певцом Шаманом, Русланом Алехно, Анной Плетневой, Анной Седоковой, Рамилем и другими.

Арттерапия незаменима в реабилитации детей из «красных зон». Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

«СТРАНА У НАС ОДНА И ДЕТИ ЭТО НАШИ»

- Это помогает им расслабиться, отдохнуть и получить заряд энергии, - рассказывает «КП» организатор «Донецкой смены», руководитель АНО «Школа Актуального Искусства» Наталья Костикова. – Мы окружаем ребят, которые живут в условиях постоянных обстрелов, заботой, создаем им ощущение безопасности и комфорта. Страна у нас одна и дети это наши.

Ребята проведут в Подмосковье почти месяц.

Юным шахматистам очень повезло – они играли с настоящим гроссмейстером. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

«САМА АТМОСФЕРА ЛЕЧИТ»

- В Подмосковье легко дышится, сама атмосфера лечит, - рассказывает «КП» 13-летний Иван Попухов из прифронтового Киевского района столицы ДНР. - Главное, что здесь нестрашно выходить на улицу. В Донецке я живу на Путиловке - у нас каждый день разрываются снаряды ВСУ.

Юным шахматистам очень повезло – они играли с настоящим гроссмейстером. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

Особое место в программе реабилитации занимают шахматы. У Ивана, к примеру, первый взрослый разряд по шахматам. Ими он увлекается с 7 лет. До этого обыгрывал родню в шашки. Подросток уверен, что в Московской области повысит свой уровень игры.

СЫГРАЛИ С ЧЕМПИОНОМ

Ребята «Донецкой смены» участвуют в Кубке Сергея Карякина по шахматам в Московской области, который приурочен к Международному дню шахмат. Сергей Александрович провел сеанс одновременной игры с пятнадцатью юными шахматистами, девять из них - ребята из ДНР. Никита Щербаков из Донецка - единственный, кто сыграл с гроссмейстером вничью. Три кубка в разных возрастных категориях взяли именно донецкие ребята: Дамир Поздняков – 1 место, Никита Щербаков – 2 место, Иван Попухов – 3 место.

Юным шахматистам очень повезло – они играли с настоящим гроссмейстером. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

- Я из Донбасса. Мы с ребятами приехали в Подмосковье в летний лагерь и решили участвовать в турнире, чтобы сыграть в шахматы с Сергеем Карякиным. Я раньше особо не играл в шахматы, не обращал на них внимания, а сейчас решил попробовать. Особое удовольствие - сыграть с чемпионом, тем более, что я у него даже забрал пару пешек. Мне для победы не хватило фигур: Сергей Карякин у меня все их в ходе игры забрал, - поделился впечатлениями Давид Кинтираия.

Юным шахматистам очень повезло – они играли с настоящим гроссмейстером. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

- Для детей это возможность получить опыт, - комментирует Карякин. - В моем детстве у меня не было возможности играть с гроссмейстером. Надеюсь, что этот опыт останется с ними надолго.

Юным шахматистам очень повезло – они играли с настоящим гроссмейстером. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

Отметим, что Кубок Сергея Карякина по шахматам объединяет на одной площадке любителей, профессиональных шахматистов, звезд с мировым именем. Сеанс одновременный игры для детей из ДНР гроссмейстер впервые провел в апреле прошлого года в Центральном доме шахматистов в Москве. Тогда у него и зародилась идея организации полноценного и насыщенного отдыха для детей, проживающих на линии боевого соприкосновения.

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