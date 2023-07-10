Сохранить самое дорогое: Что делается в ДНР для поддержки семей и детей

Сергей и Инна Дмитренко из Новоазовска счастливо женаты уже более 30 лет. Сергей Викторович раньше работал строителем, сейчас на пенсии. Инна Вячеславовна 25 лет отдала детям - воспитателем в яслях-саде, теперь трудится в администрации Новоазовска. Дмитриенко воспитали двоих сыновей - Виктора и Владислава. Оба служат в Вооруженных силах России.

Праздновать будут и недавно воссоединившиеся семьи. Жительница поселка Октябрьский (Донецк) Светлана Второва два года назад уехала к родным в Таганрог. Ее муж Сергей в 2015 году ушел в ополчение. Она с ним поддерживала связь, но в какой-то момент связь оборвалась. Женщина писала в инстанции, друзьям, но найти мужа не могла.

Из Таганрога Светлана вернулась в родной поселок в прошлом году. И неожиданно узнала о судьбе Сергея. Он был ранен. Без документов лежал в больнице Волновахи, которую освобождал. Сейчас вернулся домой.

- Я целый год искала мужа, - рассказывает Светлана. - Служить по состоянию здоровья сейчас он не может, но мы очень счастливы вместе.

Напомним, День семьи, любви и верности - он же день памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Именно им верующие молятся, чтобы попросить о счастливой семейной жизни. У Дня семьи, любви и верности даже есть собственный символ - ромашка. Во время праздника принято дарить девушкам именно эти цветы, а также «февроньки» - отечественный аналог валентинок: открытки с изображением ромашек.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

Семья и дети - главный приоритет для России. Их поддержка - первостепенная задача. В новых регионах страны об этом знают не понаслышке. Так, беременным и семьям с детьми до 17 лет с низким доходом положено единое универсальное пособие. Оно назначается на каждого ребенка. В зависимости от сложности ситуации размер выплат составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума, для детей - 10 877 руб.

Далее - пособие по беременности и родам. На него могут рассчитывать беременные и мамы в декрете, а также семьи, усыновившие ребенка до трех месяцев. Сумма - от 74 до 530 тысяч руб. в зависимости от того, нормальные или осложненные роды, а также от количества плодов. Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 22 909 руб. на каждого появившегося на свет малыша.

Существует и пособие по уходу за ребенком - до 1,5 года. Его минимальный размер составляет 8591 руб., максимальный - 33 282 руб.

Также можно рассчитывать на выплату в связи с рождением первого ребенка, если малыш появился на свет с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 г.

На какие конкретно пособия может претендовать ваша семья и как их оформить, можно узнать в отделениях соцзащиты.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ПОМОЩЬ ВОЕННЫМ

Материнский капитал - программа, известная во всей России, ДНР теперь тоже участвует в ней. Получить маткапитал можно за детей, рожденных с 2007 г. Какие правила? Все просто: это правила, которые действовали на момент появления малыша на свет. Например, если первенец родился в 2020 году, это маткапитал на первого ребенка. Второй или третий в 2007 году? Выплата на второго или последующих детей.

И о суммах: на первого малыша (при рождении после 1 января 2020 г.) и на второго ребенка (при рождении до 1 января

2020 г.) - 586,9 тыс. руб.; на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, - 188,6 тыс. руб.; на второго ребенка, рожденного после 2020 г., - 775,6 тыс. руб.

В ДНР также оказывают помощь женам и детям военнослужащих. Она разносторонняя и посильная, то есть гуманитарная, и психологическая, и юридическая. В приемные партии «Единой России» жены военных обращаются за помощью в оформлении документов, по вопросам трудоустройства. Регионы-шефы отправляют их детей на оздоровление в детские центры.

С семьями погибших военнослужащих в ДНР активно работают всероссийская общественная организация «Боевое братство», а также благотворительный фонд «Рука помощи».

- Помощь государства направлена не только на поддержку семьи, но и на сохранение семейных ценностей. Для того чтобы мама с папой могли уделять достаточно времени воспитанию ребенка, формированию традиций, - рассказала «КП» председатель Комитета Народного Совета по труду, социальной политике и делам ветеранов Юлия Крюкова.

В этом году в ДНР стартовал федеральный проект «Крепкая семья», который реализует партия «Единая Россия». Особое внимание уделяется многодетным семьям. Лучших наградят знаком отличия «За заслуги в воспитании детей».

Широкие возможности в плане трудоустройства открывает федеральный проект «Содействие занятости» (нацпроект «Демография»). Он в том числе для мам в декрете, чьим малышам нет трех лет, и безработных женщин с детьми до 7 лет. Для них участие в проекте - возможность получить профессию или повысить квалификацию, совместив материнство с профессиональной самореализацией.

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Горячая линия Республиканского центра занятости.