Российский гроссмейстер Сергей Карякин: Каждый может внести свою лепту в приближение победы

Юным шахматистам очень повезло – они играли с настоящим гроссмейстером. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин называет шахтерский край родным регионом. Он активно помогает детям из прифронтовых районов и бойцам на передовой. Об этом и другом международный гроссмейстер рассказал в интервью «Комсомольской Правде».

- Сергей, как решили помогать детям из ДНР?

- Я жил в Донецкой области три года. Для меня это родной регион. А поскольку у меня у самого двое детей, то захотелось поддерживать детей, которые оказались в сложном положении. Ребята в детском лагере в Московской области отвлекутся от обстановки, получат новые знания, хорошие эмоции и вернутся домой вдохновленными.

«ТАЛАНТ ТОЧНО ЧЕМПИОНСКИЙ»

- В прошлом году вы организовывали турниры по шахматам в Донбассе, а также сеансы одновременной игры с детьми республик. Как оцениваете уровень и перспективы спортсменов из Донецка и Республики?

- Уровень талантливых юниоров в Донецкой Народной Республике довольно высокий. В ДНР есть хорошие специалисты, тренеры. Тренировочный процесс продолжается, он, несмотря ни на что, не останавливается. У юных шахматистов есть возможность заниматься. Это здорово, прекрасно!

Юным шахматистам очень повезло – они играли с настоящим гроссмейстером. Фото: АНО «Школа Актуального Искусства»

В прошлый раз во время поездки в Донбасс я провел четыре сеанса одновременной игры с детьми - в Донецке, Харцызске, Макеевке и Луганске. Тогда сыграл более ста партий. Мне очень запомнился юный шахматист Степа Иванов. Ему пять лет, и он играет уже на очень-очень хорошем уровне. Мне со Степой было интересно во время партий, у него талант точно чемпионский!

БОЙЦЫ БУДУТ БЛАГОДАРНЫ

- Сергей, вы также помогаете бойцам на передовой вместе с общероссийским общественным движением «Народный фронт».

- Да, с «Народным фронтом» мы проводим сборы в рамках проекта «Все для победы!». Только за последний раз собрали более 11 миллионов рублей. Сбор еще продолжается. Помощь, которую мы оказываем значительная. Уверен, что она поможет бойцам, всем нам приблизить нашу общую победу. Когда мы с «Народным фронтом» приезжаем к военнослужащим, передаем лично в руки те необходимые вещи, которые бойцы просили, они благодарят нас. Видно, что это важная помощь. Я призываю всех по возможности жертвовать в «Народный фронт» на наш сбор, потому что это действительно поможет нашим бойцам.

СПРАВКА «КП»

Сергей Александрович Карякин

Сергей Александрович Карякин – будущий чемпион мира по шахматам родился в Симферополе. В 5 лет начал заниматься шахматами. Четыре года подряд занимался древнейшем интеллектуальным видом спорта в родном Крыму. До 10 лет стал чемпионом по шахматам Украины, Европы. Но при этом тогда у Сергея Карякина не было возможности заниматься с сильными тренерами, выезжать за границу на соревнования. Именно поэтому Карякин вместе с семьей переехал в бывшую Донецкую область, где на тот момент была сильнейшая шахматная школа. Через три года Сергей вернулся в Крым самым молодым в мире гроссмейстером. Сейчас он – международный гроссмейстер, президент Федерации шахмат Московской области.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе швейная фабрика возобновила работу

Продукция предприятия востребована как в ДНР, так и в других новых регионах страны (подробнее)