Специалисты Сахалинской области восстанавливают детский сад в Шахтерске

Специалисты Сахалинской области восстанавливают детский сад «Мир». Фото: Администрация города Шахтерска

Специалисты Сахалинской области восстанавливают детский сад «Мир» в Шахтерске. Сейчас регион-шеф устанавливает пожарные лестницы и красят внутренние стены. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- Специалисты Сахалинской области отремонтировали кровлю и чердачное помещение, утеплили и покрасили фасад, заменили окна и входные группы в детском саду «Мир». Сейчас рабочие устанавливают пожарные лестницы и красят внутренние стены. После этого приступят к ремонту крылец и благоустройству территории, - отмечают в мэрии.

Напомним, что специалисты из Челябинской области продолжают ремонт детской поликлиники в Ясиноватой. Сейчас регион-шеф работает над фасадом, который готов на 30 %. Также капитальный ремонт улучшить внешний вид здания.

Кроме того, Челябинская область восстановила ясли-сад № 2 «Дюймовочка» в Волновахе. Дошкольное учреждение оснащено всем необходимыми, для всестороннего развития детей.

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