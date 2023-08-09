Специалисты Челябинской области восстановили ясли-сад в Волновахе. Фото: t.me/kazinchenko

Специалисты Челябинской области восстановили ясли-сад № 2 «Дюймовочка» в Волновахе. Дошкольное учреждение оснащено всем необходимыми, для всестороннего развития детей. Об этом сообщает глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

- Посмотрели ясли-сад № 2 «Дюймовочка», который уже полностью готов к сдаче и скоро будет принимать детей. Благодаря шефу-региону Челябинской области он оснащен всем необходимым оборудованием и передовыми игрушками, для всестороннего развития малышей, - отмечает глава администрации Волновахского района.

Напомним, что Челябинская область восстановила Свято-Преображенский храм в Волновахе. Специалисты выполнили невероятную работу, отстроив храм с нуля. Его открытие запланировано на 19 августа.

Кроме того, Специалисты из Ямала также завершают восстановление детского сада в Волновахском районе, который был разрушен на 90% после прилетов снарядов. За время работы на объекте строители провели воду, заменили систему отопления, восстановили все окна и двери.

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