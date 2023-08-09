Денис Пушилин проинспектировал восстановление социальных объектов поселка Мироновское ДНР

В поселке Мироновское шеф-регион восстановит школу, МФЦ и кровлю во Дворце культуры. Фото: ТГ/Пушилин

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин вместе с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым проверили ход восстановления социальных объектов в поселке Мироновский.

- К первому сентября спешат доделать школу в пгт Мироновское строители региона-шефа Камчатки. Вместе с ее губернатором Владимиром Солодовым посетили объект и убедились – все делается на совесть, уделяется внимание деталям, выдерживаются все российские стандарты, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что в населенном пункте специалисты регион-шефа заканчивают ремонт и в многофункциональном центре. Мебель и оборудование для работы офиса уже закупили. Все работы закончат в августе. Также губернатор Камчатского края пообещал, что специалисты сделают кровлю в местном Дворце культуры.

- Владимир Солодов пообещал, что строители сверх плана сделают кровлю в местном Дворце культуры. Отношение ко всему очень бережное, как к своему. В этом мироновчане убедились лично, и очень благодарны жителям такого далекого, но ставшего близким полуострова Камчатка, - добавил Пушилин.

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