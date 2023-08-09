В Донецке ведут ремонт и переоснащение учебных заведений

Специалисты стараются, чтобы детям было тепло и уютно. Фото (архив): Минстрой РФ

В Донецке идет ремонт и переоснащение учебных заведений. Об этом сообщила сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила, что работы ведутся пока не столь масштабно, как хотелось бы, так как обстрелы города не прекращаются ни на день. Однако там, где все же удается приступить к восстановлению, все делают на совесть. Сенатор убедилась в этом лично, побывав в детском саду и школе в Ворошиловском районе столицы ДНР.

Здесь работают московские строители, которые трудятся сверхурочно, чтобы к 1 сентября подготовить здания к новому учебному году. Делают все по российским стандартам.

- Учитывают все - и вопросы безопасности, и санитарные нормы. У ребят будут и площадки для занятий спортом, и музыкальные комнаты, и столовые, - рассказала она.

По словам Никоноровой, специалисты стараются, чтобы детям было тепло и уютно. Регион-шеф готов нарастить темпы восстановительных работ, однако для этого необходим мир.

- Как только отодвинем врага на безопасное расстояние, Москва в полную силу возьмется за дело. Знаю, так и будет, - заявила сенатор.

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