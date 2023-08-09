Челябинская область восстановила Свято-Преображенский храм в Волновахе. Фото: t.me/kazinchenko

Челябинская область восстановила Свято-Преображенский храм в Волновахе. Специалисты выполнили невероятную работу, отстроив храм с нуля. Об этом сообщает глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

- В Волновахе посетили Свято-Преображенский храм, где пообщались с протоиереем Александром. Подрядчики Челябинска выполнили невероятную работу, отстроив храм с нуля. Внутренняя отделка поражает красотой и завораживает тонкостью работы, - отмечает глава администрации Волновахского района.

Константин Зинченко добавил, что открытие храма запланировано на 19 августа.

Напомним, что Ямало-Ненецкий автономный округ завершает восстановление детского сада в Волновахском районе, который был разрушен на 90% после прилетов снарядов.

Кроме того, специалисты из Ямала построят в Волновахе крытый спортивный комплекс. Данный объект создадут на базе школы № 3.

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