В Горловской коррекционной школе Кузбасс занимается восстановлением кровли

Кузбасские рабочие завершают ремонт коррекционной школы в Горловке. Фото: Пресс-служба Губернатора Кемеровской области

Кемеровская область завершает ремонтные работы в Горловской коррекционной школе. Сейчас регион-шеф занимается восстановлением кровли. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Кемеровской области.

- Специалисты региона-шефа заменили остекление. Сейчас занимаются восстановлением кровли. После окончания ремонта власти Кузбасса планируют оформить школу в соответствии с современными российскими стандартами, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты Сахалинской области восстанавливают детский сад «Мир» в Шахтерске. Сейчас регион-шеф устанавливает пожарные лестницы и красят внутренние стены. Также отремонтировали кровлю и чердачное помещение, утеплили и покрасили фасад.

Кроме того, Челябинская область продолжают ремонт детской поликлиники в Ясиноватой. Сейчас регион-шеф работает над фасадом, который готов на 30 %. Также капитальный ремонт улучшить внешний вид здания.

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