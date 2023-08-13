В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка погиб мирный житель

В Куйбышевском районе Донецка погиб мирный житель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. В результате вечерних обстрелов украинских боевиков в Куйбышевском районе Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Северный по улице Уткина, по предварительной информации, есть погибший. Также повреждены частные дома. Данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, только с 16:05 по 17:00 украинские боевики выпустили 21 снаряд калибром 155 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

Напомним, что в результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований погиб мирный житель.

Кроме того, из района населенного пункта Максимильяновка ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка.

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