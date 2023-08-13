СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:13:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины продолжили обстрел Петровского района Донецка примерно в 14:25. Тогда противник выпустил еще три кассетных снаряда из района населенного пункта Максимильяновка.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили трое человек.

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