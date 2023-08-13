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НовостиПолитика13 августа 2023 12:17

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка

Из района населенного пункта Максимильяновка ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка (архивное фото)

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:13:45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм (кассетный), - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины продолжили обстрел Петровского района Донецка примерно в 14:25. Тогда противник выпустил еще три кассетных снаряда из района населенного пункта Максимильяновка.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили трое человек.

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