СЦКК ДНР: За сутки ВСУ убили одного жителя Республики, еще семь получили ранения

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 12 августа вооруженные формирования Украины ранили семь жителей ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 7 гражданских лиц, в том числе ребенок 2010 года рождения Донецка, Кировском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденном Луганском, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Светлодарск, Горловка, Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Также были повреждены девять жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

- На Донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На Горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 мм, миномета 120 мм. На ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, ударного БпЛА. На светлодарском 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 154 единицы различных боеприпасов, - добавили в СЦКК ДНР.

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