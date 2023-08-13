Число пострадавших в Никитовском районе Горловки увеличилось до трех человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки число пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом сообщает глава Горловки Иван Приходько.

- Количество раненых обстрелом украинских террористов жителей Горловки возросло до трех.

Напомним, ранее Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций украинских карателей ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан.

Кроме того, что за 12 августа украинские боевики убили одного жителя Донецкой Народной Республики, еще семь получили ранения. Также были повреждены девять жилых домостроений, и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего за 24 часа противных выпустил 154 единицы различных боеприпасов.

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