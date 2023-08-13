В результате обстрела ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены два человека

В Никитовском районе Горловки ранены два человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили двое человек. Об этом сообщает глава Горловки Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) с позиций украинских карателей ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан. В данный момент обстрел поселка со стороны ВФУ продолжается, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что за 12 августа украинские боевики убили одного жителя Донецкой Народной Республики, еще семь получили ранения. Под огнем оказались Светлодарск, Горловка, Луганское, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Также были повреждены девять жилых домостроений, и два объекта гражданской инфраструктуры. Всего за 24 часа противных выпустил 154 единицы различных боеприпасов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мирный житель получил ранения при обстреле ВСУ полигона ТБО в Макеевке

В результате обстрела Кировского района Макеевки пострадал мужчина 1974 года рождения (подробнее)